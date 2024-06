Cambio al timone dei dipartimenti, eletti Claudia Cesari e Simone Betti

Claudia Cesari e Simone Betti sono i nuovi direttori dei dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze della formazione, beni culturali e turismo. Soddisfatto il rettore John McCourt: "Lavoreremo insieme per garantire una didattica di qualità all’altezza delle sfide dei nostri tempi e basata su una ricerca di base forte e rilevante. Entrambi i dipartimenti saranno chiamati a rispondere alle sfide del momento, alle necessità degli iscritti attuali e futuri e alle potenzialità presenti nel territorio e oltre".

Claudia Cesari, professoressa di diritto processuale penale e attualmente prorettrice alla didattica, prende il posto di Stefano Pollastrelli e commenta: "Questo dipartimento è forte di una tradizione di qualità e di eccellenza tanto nella didattica quanto nella ricerca. Il mio impegno sarà per rafforzarne la posizione, ampliarne e impiegarne al meglio le potenzialità, aprire nuove prospettive di sviluppo perché si affermi a livello nazionale e internazionale come polo scientifico e formativo di rilievo. Sono persuasa che attraverso la condivisione e con l’apporto di colleghe e colleghi, e di tutte le componenti del dipartimento, questo percorso darà a noi e all’ateneo grandi soddisfazioni".

Simone Betti, professore ordinario di Geografia, subentra a Lorella Giannandrea e dice: "Sono molto contento per il consenso, risultato di un importante lavoro di squadra e un’attenta azione politica. Allo stesso tempo, percepisco il livello delle aspettative, legittime, che mi spronano a dare il meglio per un dipartimento, e per un ateneo, che vorrei sentire come un luogo da abitare, da vivere con gusto, perché solido, utile e bello, con un altissimo potenziale di crescita nei campi della formazione, del turismo e dei beni culturali. Quello che prospetto è un reale lavoro di squadra nel rispetto delle personali attitudini e diversità".