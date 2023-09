Cambio al vertice dei carabinieri

Nella sede dell’Associazione nazionale carabinieri passaggio di consegne tra comandanti di Compagnia. L’Anc di Civitanova, nella sua sede di via Fontanella, ha incontrato il nuovo capitano, Angelo Chiantese, accompagnato dal comandante di Stazione Bartolomeo Filannino. Arrivato da poco a Civitanova, il nuovo comandante è stato accolto dal presidente dell’Anc Roberto Ciccola con una formazione interforze. Chiantese, che proviene dai Ros di Catanzaro, ha parlato della propria esperienza professionale nell’Arma e sottolineando l’importanza della collaborazione dell’Associazione nazionale carabinieri a livello nazionale e locale. Per l’occasione è arrivato da Roma, dove sta svolgendo il suo nuovo incarico presso lo Stato Maggiore della Difesa, il capitano Massimo Amicucci e, in collegamento telefonico da Chieti anche il colonnello Enzo Marinelli, che per cinque anni – dal 2014 al 2019 – ha diretto la Compagnia di Civitanova, poi lasciata per assumere il comando del Nucleo investigativo provinciale di Chieti. Marinelli ha augurato buon lavoro a Chiantese, ricordato con nostalgia gli anni trascorsi in città, lodato la collaborazione con Anc. Presente all’incontro Giovanna Piermanni, vedova del maresciallo rimasto ucciso a Civitanova in uno scontro a fuoco con dei terroristi nel 1977. Alla serata hanno partecipato anche il presidente dell’Anc di Montecosaro, Roberto Cavalieri, e di Morrovalle, Domenico Valente. Presenti per Unuci (ufficiali) il presidente Gianfranco Ciferri, per Anb (bersaglieri) il presidente Aroldo Cameli, per Anps (polizia) il presidente Tommaso Galeone, per Anfi (guardia di finanza) Saverio De Blasi. A conclusione della serata scambio di doni e brindisi finale mentre dallo schermo della sala di rappresentanza scorrevano le immagini del 40° anniversario del sacrificio di Sergio Piermanni, con la fanfara carabinieri e la presenza del comandante generale dell’epoca, generale Tullio Del Sette.