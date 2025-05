Cambio al vertice del Csv delle Marche. Il maceratese Gobbi nuovo presidente

Cambio al vertice del Centro servizi volontariato Marche Ets: Paolo Gobbi è il nuovo presidente. Componente dell’Avis Macerata e già vicepresidente vicario del Csv regionale, è stato eletto all’unanimità dal consiglio direttivo dell’ente riunitosi ad Ancona, e succede a Simone Bucchi, che si è dimesso dall’incarico. Nell’occasione, il direttivo ha designato come nuova vicepresidente vicaria del Csv Sonia Brunetti, della Pubblica assistenza Anpas Montemarciano Odv.

Gobbi (nella foto) 41 anni, di Macerata, è impegnato da tempo nel volontariato, attraverso l’Avis cittadina, dov’è donatore di sangue dall’età di 18 anni, è stato coinvolto attivamente in numerosi progetti e iniziative per la promozione della donazione, ed è entrato a far parte degli organi sociali dell’associazione a livello locale, provinciale e regionale. Ingegnere ed insegnante, è anche arbitro di calcio. All’interno del Csv è presidente della delegazione provinciale di Macerata e dal 2018 consigliere del direttivo regionale.

"Con grande emozione e profondo senso di responsabilità assumo la presidenza del Csv Marche Ets e ringrazio Simone Bucchi che ha fatto crescere il Csv sotto tanti punti di vista – ha detto Gobbi –. La mia educazione, segnata dall’attenzione verso l’altro, mi spinge a rafforzare il partenariato tra le associazioni, a promuovere la formazione dei nostri volontari e la partecipazione giovanile".