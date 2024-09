Cambio al vertice del commissariato:. Zenobi al posto di Mazza

Cambio al vertice del commissariato di polizia di Civitanova.

Il commissario capo Riccardo Zenobi (nella foto) prenderà infatti nei prossimi giorni il posto di Fabio Mazza. Quest’ultimo, originario di Ferrara, era arrivato a Civitanova nel dicembre del 2020 e ora è stato destinato ad un diverso incarico.

Riccardo Zenobi è originario di Tolentino e ora tornerà nella sua provincia di origine dalla questura di Lodi, dove era stato nominato nel 2021 subito dopo aver frequentato il corso da commissario alla Scuola superiore di polizia.

A Lodi il commissario capo è stato responsabile dell’Ufficio immigrazione, e in seguito ha ricoperto il ruolo di dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, coordinando dunque le Volanti in servizio nel capoluogo di provincia lombardo.

Il passaggio del testimone tra il commissario capo Mazza e il commissario capo Zenobi dovrebbe avvenire entro la metà del mese. Il nuovo dirigente si troverà in una realtà vivace come quella civitanovese, ricca di attività imprenditoriali e di vita notturna, con il movimento connesso a tutte le zone costiere, ma porterà con sé il bagaglio di esperienze pratiche acquisite finora alla guida dei due uffici diretti in Lombardia, con il vantaggio ulteriore di conoscere già la zona per via delle sue origini locali..