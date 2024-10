Cambio all’Annunziata. Don Gionni nuovo parroco

Don Gionni Parmigiani, da due anni parroco di San Lorenzo nel centro storico di Montecosaro da domenica sera è ufficialmente parroco anche dell’Annunziata, dove don Lauro Marinelli – che l’ha retta per ben 40 operosi anni – sarà vicario, con la sua indomita fede, energia ed esperienza, nonostante i 91 anni di età.

Il decreto di nomina è stato letto e sottoscritto, alla presenza dell’arcivescovo di Fermo, Rocco a Pennacchio, sull’altare della millenaria chiesa romanica di Santa Maria a Piè di Chienti, caratteristica per la "doppia aula sovrapposta" e ricca nel piano superiore di affreschi quattrocenteschi. La cerimonia è avvenuta nel corso della messa vespertina domenicale, con la partecipazione della sindaca Lorella Cardinali, di don Genesio Cardelli, don Giordano de Angelis, don Luigino Marchionni, del coro (direttore Daniele Mazzoccolo), della Confraternita, dei responsabili e membri delle varie associazioni cattoliche (dall’Ac ai focolarini, alle Acli) che fanno capo alla "ben strutturata" parrocchia, lodata dal vescovo per la ricchezza delle iniziative a tutto campo, spaziando dalla pastorale giovanile a quella delle famiglie.

"Compito di un parroco e di una comunità – ha detto il vescovo, partendo dal Vangelo del giorno – è quello di accorgerci del "grido" (anche se spesso non esplicito) che ci circonda, radicato tuttavia nel cuore dell’uomo, cioè quello di voler incontrare il Signore. Esperienza di chiesa per incontrare la domanda di Dio e di Cristo delle persone d’oggi. Al di là delle molteplici attività, chi entra in chiesa deve "vivere un’esperienza religiosa cristiana". Ogni parrocchia è necessariamente organizzata. Ma il punto sta nell’alzarci perché il Signore ci chiama. Essere comunità per facilitare ognuno nella relazione con Cristo".

Un grazie caloroso è stato espresso a don Lauro per il compito svolto in quattro decenni. "Non mi sono sentito mai solo – ha detto – nel portare la gioia ed il peso del ministero, perché sono stato sempre coadiuvato da tanti parrocchiani e famiglie". L’augurio per il nuovo incarico a don Gionni è stato ugualmente sottolineato con affetto dai fedeli. "In questi due anni in cui sono stato parroco di San Lorenzo – ha detto – ho già beneficiato della collaborazione con don Lauro nella pastorale giovanile e soprattutto i campi scuola. Con il suo aiuto spero di accompagnare i nostri fedeli nel cammino di fede".

Ennio Ercoli