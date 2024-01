Cambio del medico di base: "Soddisfatte tutte le richieste"

Si è chiusa positivamente la vicenda delle sostituzioni dei medici di base, che la scorsa settimana aveva generato dei disagi e qualche protesta. A dirlo è il sindaco Massimo Baldini, confermando di aver "ricevuto molte segnalazioni in merito al servizio fatto dal Cup all’ospedale di comunità di Matelica, in giorni particolarmente affollati per effettuare la scelta del proprio medico di base. Debbo dire – ha aggiunto – di aver ricevuto essenzialmente segnalazioni positive: le operatrici hanno soddisfatto tutte le richieste fatte in presenza ed anche quelle fatte in via telematica. Certamente le tre persone preposte, visto il grande afflusso di cittadini, hanno prima dovuto soddisfare le richieste delle persone presenti, poi le altre. Ho potuto verificare personalmente il servizio svolto e gli utenti entravano ed uscivano regolarmente senza confusione, alcuni portavano tre o quattro deleghe, uno addirittura 14; sono stati distribuiti non 50 numeri di prenotazione come previsto, ma addirittura 90 al giorno. Sono state soddisfatte quasi 450 deleghe al giorno".

Una situazione che, secondo Baldini è stata simile a quella verificatasi per altro nei comuni vicini di Camerino e San Severino. "Un cittadino mi ha persino scritto – ha concluso Baldini – per fare i complimenti al personale del cup di Matelica per la loro gentilezza e per il loro operato in questi giorni in cui siamo in tanti per cambiare il medico di base, anche dalle 5 di mattina".

