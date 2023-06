Cambio dell’orario, accolto il ricorso delle prof

di Chiara Gabrielli

Settimana lunga trasformata in settimana corta, il giudice del lavoro ha accolto il ricorso presentato dalle insegnanti della scuola media Ungaretti di Civitanova Alta. Protagoniste le ricorrenti (un gruppo di docenti) in servizio a tempo indeterminato alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova, plesso "Ungaretti" di Civitanova Alta. La buona notizia per le insegnanti è arrivata ieri. Tutto ha inizio nel corso dell’anno scolastico 20212022, quando, "in occasione del Collegio dei docenti del 23 marzo 2022 – spiega il legale delle docenti, l’avvocato Francesca Starace –, la dirigente comunicava al Collegio che era stata presentata richiesta scritta di alcuni genitori di due classi quinte della primaria Mandela di Montecosaro per l’attivazione della settimana corta (su 5 giorni anziché su 6, lasciando il sabato libero) alla secondaria di primo grado del plesso Ricci di Montecosaro, mentre nessuna richiesta era pervenuta dai genitori della Ungaretti di Civitanova Alta, invitando i docenti a esprimere la loro posizione". All’epoca la dirigente era Roberta Capriotti. I docenti esprimevano perplessità e disaccordo per motivi di ordine didattico "in quanto 6 ore giornaliere di insegnamento per alunni di soli 11 anni potevano risultare troppo impegnative con cali di attenzione a discapito della didattica, oltre che era richiesto un impegno di studio pomeridiano più gravoso per 6 materie anziché per 5 e ciò avrebbe precluso agli alunni lo svolgimento di attività extra-scolastich", sottolinea Starace. Con tale organizzazione di due classi a settimana corta e due classi a settimana lunga, poi, "non si sarebbe potuto assicurare l’eterogeneità degli alunni nelle classi". Il Collegio dei docenti esprimeva parere negativo all’unanimità sulla settimana corta. Ma, con delibera del 30 maggio 2022 il Consiglio di Istituto deliberava l’introduzione della settimana corta alla Ungaretti, "senza aver prima consultato il Collegio dei docenti". A quel punto, le ricorrenti in servizio lì "appresa con stupore la notizia – prosegue Starace –, chiedevano alla allora dirigente di visionare il verbale della seduta del Consiglio di Istituto, il quale, il 14 giugno 2022, più di otto giorni dopo la sua adozione (30 maggio), non risultava pubblicato sull’Albo online della scuola – fa notare Starace –. Non ricevendo riscontro alla richiesta di accesso agli atti, a luglio 2022 le docenti presentavano ricorso d’urgenza per impugnare le delibere con le quali era stato disposto il cambio orario per i plessi Ricci e Ungaretti. Le ricorrenti, assistite da Starace in convenzione col sindacato Snals di Macerata, mettevano in evidenza che la scelta della settimana corta è parte integrante dell’offerta formativa dell’Ic e quindi l’eventuale modifica oraria deve essere deliberata entro ottobre, nel momento in cui viene aggiornato annualmente il Ptof (Piano triennale offerta formativa) e il portale Sidi del Miur. "Ciò al fine di consentire alle famiglie degli alunni delle classi prime una scelta consapevole e adeguata alle esigenze familiari, al momento dell’iscrizione dei propri figli al nuovo ciclo", sottolinea il legale. "La nota ministeriale (30 novembre 2021) prevedeva che la mutazione oraria deve essere deliberata prima delle procedure di iscrizione degli alunni, in quanto le varie opzioni dell’offerta formativa devono essere chiare e trasparenti e pertanto nulla poteva essere modificato dopo il termine ultimo del 4 gennaio 2022. L’elaborazione-aggiornamento del Ptof e la scelta di inserire nel Piano la settimana corta è competenza primaria del Collegio docenti e del dirigente che ne è co-redattore – spiega l’avvocato –, poi viene sottoposto all’approvazione del Consiglio. Pertanto, era evidente che l’iter usato per l’adozione della settimana corta non era adeguato né nella tempistica scelta né nelle modalità operative utilizzate, in relazione anche alle dichiarazioni rese sull’argomento dalla dirigente in occasione del Collegio docenti (11 maggio 2022), in cui affermava che non era sua intenzione ‘spaccare il collegio o creare tensione tra gli ordini e tra gli organi collegiali’, nel mentre si è creato un conflitto anomalo tra i due organi collegiali, tenuto conto che il Collegio docenti del 29 aprile 2022 si era espresso contrario alla settimana corta con ampia maggioranza e coerenza, parere poi ribaltato per decisione del Consiglio del quale, peraltro, non sono note neanche le motivazioni in quanto non riportate nelle delibere". E arriviamo a oggi: il giudice del lavoro ha accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità della delibera riguardo il cambio orario per il solo plesso Ungaretti, rilevando come la delibera del Consiglio non era stata preceduta dalla "necessaria espressione sulla materia del parere del Collegio docenti, omissione che rende la decisione illegittima" e condannando l’amministrazione al pagamento della metà delle spese di lite. Starace esprime soddisfazione e auspica la collaborazione della nuova dirigente per il ripristino della settimana lunga.