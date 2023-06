"Cambio di distretto indispensabile"

Con la discussione in atto sul nuovo Piano sanitario regionale riemergono vecchi e nuovi problemi inerenti all’ospedale di Recanati e la carenza dei servizi. Ieri, si è svolto un vertice di tutti i medici di medicina generale, nei locali del Santa Lucia, al quale hanno partecipato l’onorevole Elena Leonardi e Lorenzo Mazzanti, direttore del distretto sanitario di Civitanova, mentre erano assenti l’assessore regionale Filippo Saltamartini e Daniela Corsi, direttrice dell’Ast 3 di Macerata. Ciò che è emerso dall’incontro è la riconferma delle criticità già note e ripetutamente denunciate dai medici di famiglia: la mancanza di specialisti derivanti dalla carenza di attività ambulatoriali, assenza della Tac, Punto di primo intervento non adeguato alle richieste dell’utenza e altre note dolenti. Si è mosso in questi giorni anche il sindaco Antonio Bravi che, dopo l’incontro con il Comitato cittadino ’Salviamo il punto intervento’, ha inviato a Saltamartini e alla Corsi una richiesta di incontro a breve "al fine di fare il punto sullo stato del sistema sanitario nel territorio di Recanati, per poter analizzare insieme criticità, problematiche da risolvere, sviluppi futuri e poter individuare le soluzioni migliori per garantire un servizio soddisfacente alla comunità che sempre più frequentemente manifesta insoddisfazione". Una delle richieste avanzate dal Comitato, e condivise dal sindaco Bravi, è quella della diversa dislocazione di Recanati dal distretto sanitario di Civitanova, dove oggi è inquadrata, a quello di Macerata, sia per motivi logistici sia di migliore e più ampia gamma di fruibilità dei servizi. Su questo ultimo aspetto si è già pronunciato l’assessore Saltamartini che si è detto disponibile a verificare meglio se questa richiesta "si riferisce ai servizi sanitari, e quindi ai distretti, passando da quello di Civitanova a quello di Macerata, oppure ai servizi sociali e quindi riguarda gli ambiti territoriali. Si chiede di andare a Macerata, come par di capire, per problemi di collegamenti stradali, per la vicinanza e così via, allora questo spostamento deve essere approvato dall’assemblea dei sindaci e non è una decisione che assume autonomamente il Consiglio o la Giunta regionale. In questo caso bisogna tener conto anche di cosa pensano a proposito gli altri sindaci. Se il problema, invece, è di natura organizzativa, di quantità e qualità dei servizi, allora bisogna verificare se da Civitanova possiamo inviare qualcuno a Recanati per garantire alcuni servizi di prossimità. Con un po’ di buon senso sia può migliorare la sanità di Recanati e del territorio".

Asterio Tubaldi