Cambio di gestione al canile I volontari restano al loro posto

Il rapporto di affetto e fiducia tra i volontari e gli animali accolti nel canile si era talmente consolidato nel tempo da non poter essere interrotto bruscamente da un giorno all’altro. Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare per altri due anni la convenzione con l’associazione Argo che opera nel canile da più di dieci, contribuendo alla gestione dello stesso e avendo risultati consolidati in merito alle adozioni e agli affidamenti degli animali. La struttura comunale, quindi, dal primo aprile ha sì un nuovo gestore (l’Enpa), perché il Comune ha deciso di interrompere dopo 20 anni il rapporto con la Meridiana, ma almeno gli animali continueranno a vedere le facce di molti volontari dell’associazione Argo che hanno imparato a conoscere in questi anni di attività della struttura.

"I cani hanno stretto legami molto forti con i volontari che tuttora li accudiscono - spiega la giunta comunale nella delibera di convenzione -. L’interazione volontario-cane, infatti, insieme a gesti positivi come la somministrazione del cibo, la possibilità di uscire dal box, il ricevimento di cure specifiche e attenzioni individuali, porta l’animale ad affezionarsi strettamente all’operatore che le esegue e sentirsi confortato alla sola percezione della sua presenza producendo effetti positivi sulla psiche dell’animale. Un cambio radicale e repentino della routine e la sostituzione improvvisa delle figure che i cani hanno riconosciuto essere, per anni, una fonte di confort e gioia, comporterebbe all’animale inevitabilmente un periodo di stress, che potrebbe incidere significativamente sul suo benessere psico-fisico". Un aspetto che non poteva non essere tenuto in considerazione in questo cambio di gestione della struttura.

I volontari dell’associazione Argo, pertanto, continueranno a supportare il nuovo gestore del canile per gli interventi igienico-sanitari e di toelettatura degli animali, a far giocare i cani, a partecipare alle attività pre e post adozione degli animali, a partecipare per fini divulgativi e promozionali ad iniziative di informazione su tematiche di benessere animale e di incentivazione delle adozioni e a segnalare al gestore del canile e al Comune di Macerata eventuali criticità o anomalie che necessitano di intervento, riferibili sia alla gestione degli animali che alla struttura in funzione nel territorio comunale.