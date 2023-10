Cambio di gestione al Cea: ci pensa: "Laboratorio Terra"

Cambia gestione il Centro di educazione ambientale Cea – Wwf attualmente ospitato nei locali comunali in via Campo dei Fiori che fanno parte del parco di Villa Colloredo Mels. Il 30 giugno scorso è scaduto, infatti, l’accordo con la cooperativa sociale "La Macina Terre Alte Onlus", e l’amministrazione si è messa alla ricerca di un altro operatore economico a cui affidare la gestione di tutti i locali adibiti a Cea, la foresteria e le aree del parco destinate ad orto botanico, Giardino delle Farfalle e delle erbe officinali, l’isola del compostaggio domestico e l’area faunistica delle tartarughe di terra. Ad occuparsene per altri tre anni sarà, quindi, la cooperativa "Laboratorio Terra" di Acqualagna dietro un compenso lordo di 35 mila euro annui.