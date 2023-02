Cambio nella minoranza consiliare: Pilato lascia il posto alla Bravi

Cambiamenti in arrivo fra gli scranni della minoranza settempedana. Alberto Pilato (nella foto), consigliere del gruppo ’Insieme per San Severino’, si è dimesso e al suo posto subentrerà Debora Bravi. Con una lettera, protocollata in data 3 febbraio, Pilato ha annunciato la sua volontà di lasciare l’assise settempedana. Nella missiva, indirizzata all’intero Consiglio comunale e per conoscenza al presidente del Consiglio, Sandro Granata, al sindaco della città di San Severino, Rosa Piermattei, e al segretario comunale, Pilato spiega la propria scelta dettata da motivi di carattere professionale e familiare. "Per sopraggiunti motivi di carattere professionale ho maturato la decisione di lasciare la carica di consigliere - scrive -. Mi rincresce doverlo fare, ma crescenti impegni di lavoro e familiari mi impediscono di svolgere l’attività politico-amministrativa con l’energia necessaria che il compito richiede, e che penso di aver sempre mostrato nei mandati elettorali finora assunti. Ringrazio e saluto i colleghi consiglieriTarcisio Antognozzi e Tiziana Gazzellini, assieme ai quali abbiamo impostato un importante lavoro di vigilanza e di proposta, come nelle prerogative di un gruppo d’opposizione. Al loro fianco ci sarà d’ora in avanti Debora Bravi, la cui presenza in Consiglio comunale rappresenta un valore aggiunto per l’intera città. Debora conosce bene le peculiarità del nostro Comune e ha grandi competenze, soprattutto in campo urbanistico".

Gaia Gennaretti