Camellina lascia il consiglio comunale. Al suo posto subentra l’ex assessore Mezzalani

Cambio al vertice della minoranza in consiglio comunale a Montefano. Mercoledì il capogruppo Claudio Camellina ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. L’anno scorso Camellina aveva sfidato Angela Barbieri per la carica di sindaco, appoggiato dalla coalizione di centro destra "Montefano domani": una sfida che, però, non lo aveva visto vincitore. A seguito della decisione di Camellina, il consiglio ha proceduto alla surroga: primo dei non eletti nella minoranza è risultato Luciano Mezzalani (foto). Mezzalani è stato in amministrazione nel 2009 come vice e assessore all’ambiente del sindaco Carlo Carnevali. Presentatosi in sala consiliare, Mezzalani ha accettato la nomina a consigliere e il ruolo di capogruppo. "Ci dispiace profondamente – ha detto – che Camellina sia stato costretto a fare un passo indietro, ma ha promesso di continuare a essere uno di noi e a restarci vicino". Il sindaco Barbieri ha ringraziato Camellina per il lavoro svolto, dando il benvenuto a Mezzalani "con l’auspicio di una massima collaborazione e distensione tra le parti".