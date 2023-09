Cameriere trova sei buste con i soldi e le restituisce agli sposi

Macerata, 13 settembre 2023 – Trova sei buste – regalo di matrimonio – piene di soldi, dimenticate al buffet, e le restituisce al padre dello sposo. È successo domenica scorsa, nel giardino di Villa Colleverde a Montecassiano. Protagonista: un cameriere generoso, il 35enne di Montelupone Alex Lorenzini. "È stato un gesto normalissimo e naturale per me: il primo pensiero è stato restituire tutte e sei le buste agli sposi, regalo nel loro giorno più bello. Le ho date al padre di lui, perché all’inizio del ricevimento mi aveva chiesto alcune informazioni; ha fatto da tramite per riportare i soldi nelle mani dei "legittimi proprietari", spiega il cameriere. Lorenzini durante la settimana lavora in un’azienda metalmeccanica a Montelupone, nel suo paese. E nel weekend, per arrotondare un po’, da una decina d’anni porta anche a tavola.

Racconta quello che è successo l’altro giorno. "Stavo riordinando i tavoli del buffet all’esterno, in giardino – spiega il giovane –. Era il momento in cui gli invitati entrano nella sala della villa per iniziare il pranzo quando sopra ad un tavolo, nascoste sotto ad un piatto, c’erano le sei buste. Ovviamente non le ho aperte. Credo che fossero state già consegnate agli sposi. Ad ogni modo, non ci ho pensato due volte: ho cercato il padre dello sposo e le ho date a lui. Non ho mai pensato di tenerle".

Ad essersi detta sì qualche ora prima, una coppia di Civitanova con un bimbo piccolo. Anche se Lorenzini non ha sbirciato all’interno dei sei regali, presumibilmente la cifra, considerando il numero delle buste, avrà avuto di sicuro tre zeri. Un bel gruzzoletto, comunque. Che avrebbe fatto gola a chiunque. "C’era un’alta probabilità, per il luogo in cui ho ritrovato questi regali – aggiunge –, che finissero direttamente nell’immondizia, dal momento che stavamo procedendo con le pulizie".

Ma cosa gli ha lasciato questo gesto? "Mi ha fatto sentire a posto – dice – e lo rifarei altre mille volte. Il padre dello sposo mi ha detto grazie e mi ha dato una piccola ricompensa. Ma io non mi aspettavo nulla in cambio, davvero. Mi è venuto spontaneo comportarmi così. Poi mi hanno ringraziato anche gli sposi, che pure, va da sé, sono stati felicissimi. Forse è vero che oggi come oggi non è scontato riconsegnare dei soldi trovati o dire grazie, ma dovrebbe essere una cosa naturale, non eclatante. Penso che tante altre persone avrebbero fatto come me". "I nostri camerieri sono professionisti e professionali e li stimiamo tutti per la loro onestà e correttezza – commenta il titolare di Villa Colleverde Milko Tartari –, collaborano con noi da anni in un clima sereno. Sul comportamento di Alex non avevamo dubbi".