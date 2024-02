Camerieri, corso e occupazione

Supportare il settore turistico alberghiero che da diversi anni, ormai, è in forte sofferenza nel reperire il personale di cui ha bisogno, in particolare i camerieri, utilizzando le risorse del Fondo sociale europeo. E’ questo l’obiettivo del corso di formazione professionale per operatore del servizio di sala di cui sono state aperte le iscrizioni. Completamente gratuito, il corso garantisce occupazione per un minimo di 24 mesi per almeno nove partecipanti. Forma operatori del servizio sala, quindi tecnici dell’accoglienza e dell’ospitalità, in grado di svolgere con efficienza e competenza tutte le attività legate al servizio di sala all’interno di strutture ristorative, alberghiere e di comunità o di bar all’interno di alberghi, ristorazione e pubblici esercizi. "Una bella opportunità – sottolinea l’assessore regionale alla Formazione e lavoro, Stefano Aguzzi (foto) – offre uno sbocco lavorativo immediato con una formazione specializzata". Un settore su cui la Regione scommette puntando con decisione sulle peculiarità del proprio territorio per rafforzare l’attrattività turistica e consolidare un comparto fondamentale per l’economia regionale. Finanziato dalla Regione Marche tramite i fondi del Fse Plus 2021/2027 - Asse 1, il corso è destinato a 15 allievi, di cui 8 donne, di età superiore ai 18 anni, disoccupati, iscritti al Centro per l’Impiego, residenti o domiciliati nelle Marche. Il percorso didattico, che si svolgerà tra marzo e giugno 2024, è di 500 ore, 110 teoriche, 235 pratiche, 150 di stage e 5 di esame. Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di corso complessive e che avranno superato l’esame finale, conseguiranno un attestato di qualifica (livello Eqf4) di operatore del servizio di sala. Iscrizioni entro il 26 febbraio. Info: segreteria@clar.it o tel. 3513926288