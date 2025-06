Camerino, appuntamenti alla nuova scuola Betti verso l’inaugurazione

"Il 15 settembre, nel primo giorno del nuovo anno scolastico, inaugureremo ufficialmente il plesso dell’istituto Ugo Betti di Camerino": lo annuncia il sindaco Roberto Lucarelli.

"Il 30 maggio – aggiunge – la nuova struttura di via Madonna delle Carceri è stata presentata alle istituzioni, ai bambini e ai professori. È una grande soddisfazione essere arrivati qui dopo tanto impegno e lavoro. La scelta della presentazione il 30 maggio è servita a dare il via a tutti gli appuntamenti che ci saranno durante l’estate. In questi giorni gli alunni stanno visitando la scuola, guidati dal personale della Andrea Bocelli Foundation. Il 16 e il 17 luglio ci sarà un altro momento che coinvolgerà la cittadinanza, con gli open day: chiunque vorrà visitare la scuola, potrà farlo dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Ci sarà spazio per l’associazionismo locale: il 17 luglio alle 19 i coristi del programma Abf Voices Of si esibiranno nell’auditorium per presentare il programma dell’Accademia della msica Abf Franco Corelli. Poi, dal 21 al 24 luglio ci saranno gli Atelier di Comunità, laboratori dove grandi e piccoli potranno lavorare insieme".