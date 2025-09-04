Camerino, l’associazione sportiva dilettantistica operava come un bar aperto al pubblico

Camerino, 4 settembre 2025 – Scoperta, in un Comune dell’entroterra, un’associazione sportiva dilettantistica (asd) che somministrava bevande e alimenti a soggetti non iscritti. Il blitz è stato effettuato dalla Guardia di finanza di Camerino con i carabinieri della Compagnia locale. Nell’ambito dei controlli sui territorio infatti i finanzieri della Tenenza e l’Arma, in sinergia, hanno eseguito un intervento congiunto nei confronti di una realtà sportiva. In particolare i militari hanno controllato i locali dell’asd identificando gli avventori presenti; hanno effettuato i relativi riscontri con la documentazione associativa e rilevato criticità sull’attività effettivamente svolta dall’associazione. È emerso che l’asd controllata operava come un normale bar aperto al pubblico, con somministrazione di bevande e alimenti a soggetti non iscritti, e per finalità estranee a quelle istituzionalmente previste. Inoltre le Fiamme Gialle, in ragione delle proprie peculiari funzioni di polizia economico – finanziaria, hanno reperito tutta la documentazione di interesse presente nei locali, tra cui appunti extracontabili comprovanti gli incassi, e acquisito informazioni dai clienti e dal rappresentante pro-tempore dell’associazione per meglio individuare il corretto inquadramento fiscale della stessa. Saranno svolti ulteriori approfondimenti al fine di rilevare eventuali irregolarità che potrebbero comportare per l’asd in questione la perdita della qualifica di ente non commerciale e dei relativi benefici fiscali previsti dalla legge con il conseguente obbligo di versare le imposte dovute e le corrispondenti sanzioni amministrative.

“La Guardia di finanza è in grado di colpire, nella loro globalità, tutti quei fenomeni che costituiscono ostacolo alla crescita e alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale su cui basare lo sviluppo di una società più equa ed attenta ai bisogni di ciascuno – ricordano i finanzieri -. L’operazione testimonia ancora una volta la costante sinergia che caratterizza l’operato delle forze dell’ordine che, quotidianamente, collaborano nello svolgimento di attività operative rientranti in svariati settori di servizio a tutela dei cittadini”. Continuano i controlli su tutto il territorio, anche nelle aree interne e montane della provincia di Macerata.