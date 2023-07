Camerino Cabaret Risate a non finire

Presentato ieri, nella sala consiliare, il "Camerino Cabaret", concorso nazionale per comici alla sua prima edizione. Una tre serate all’insegna del sorriso e divertimento il 27, 28 e 29 luglio al Sottoccorte Village di Camerino. Oltre al concorso, anche tanti ospiti, da Piero Massimo Macchini a Gene Gnocchi. Presenti al ’ varo’, oltre al sindaco Roberto Lucarelli e all’assessore Silvia Piscini, anche Claudio Brunacci dell’associazione Fontana e Tullio Luciani dell’associazione Lido degli Aranci con i presentatori Marco Moscatelli e Francesca Berrettini. Direttore artistico sarà Angelo Carestia, un comico a 360° che ha raggiunto il successo con presenze su le reti Rai e Mediaset: "Ringrazio l’associazione Fontana, Claudio Brunacci, Marco Marchetti che si sono dati da fare non poco. Per i momenti di spettacolo vedremo una gara tra comici da ogni parte d’Italia. C’è da ridere per tutti i gusti: 6 comici per sera e 6 andranno in finale; 5 minuti per esibizione. Al vincitore andrà il Premio città di Camerino. Avremo poi musica live con la Markuzzo band. Gli ospiti saranno due a sera e sono invitati con la collaborazione del Lido degli Aranci". Ogni giorno due ospiti di alto livello: la prima serata con Rocco Borsalino, noto illusionista, e Francesca, prestigiatrice. La seconda serata Magico Alivernini e il comico marchigiano Piero Massimo Macchini. Gran finale il 29 luglio dedicata al cabaret classico con la simpatia di Gianfranco Phino e il grande Gene Gnocchi. Ospiti fissi inoltre Rocco Gigolò, il "disturbatore" di tutte e tre le serate, e la cantante marchigiana Eva. "Iniziativa fresca e leggera in questa estate che diventa rovente - spiega il sindaco Lucarelli - quindi un evento volto a portare un po’ di allegria. La volontà è quella di un percorso che duri del tempo per una prima tappa di una lunga serie. Grazie alla giunta per aver accettato l’iniziativa". "Un evento che abbiamo deciso di realizzare per allargare la proposta estiva - dichiara l’assessore al turismo, Silvia Piscini - c’è un cartellone pieno di eventi per tutte le fasce di età e tipologie. La prima edizione di Camerino Cabaret al Sottocorte Village perché abbiamo ritenuto sia il luogo più adatto per questa iniziativa, speriamo venga sposata dalla città e dal territorio".