Camerino: caccia ai tesori arancioni con la Corsa alla Spada e Palio, 150 i partecipanti

Camerino, 9 ottobre 2023 - Successo ieri per la “Caccia ai Tesori Arancioni” a Camerino – Comune Bandiera Arancione dal 2009-, manifestazione di portata nazionale organizzata dal Touring Club Italiano con l’amministrazione comunale e la Corsa alla Spada e Palio. Hanno partecipato 22 gruppi e circa 150 persone. La città ducale ha mostrato nelle sei tappe del percorso le varie bellezze della rievocazione storica che si svolge ogni anno a maggio, nel 2024 dal 15 al 26. Un bel gioco, aperto a tutti e adatto a ogni età: ogni squadra ha attraversato Camerino e ha ricevuto un dono rappresentativo del territorio.

La Corsa alla Spada inoltre ha regalato il volume che racchiude trent’anni della sua storia ultra quarantennale ai gruppi che hanno fotografato i sette stendardi protagonisti degli indovinelli del gioco, a partire dalla Corsa alla Spada con Giulio Cesare da Varano, la moglie bambina Giovanna Malatesta e la Santa Camilla, tappa numero uno al Monastero di Santa Chiara, per passare al Terziero di Sossanta nei pressi della Basilica di San Venanzio martire, alla postazione degli Arcieri de Varano a guardia della porta Caterina Cybo, in piazza Cavour con il Terziero Di Mezzo, in piazza Mazzini con le Soavi Allegrezze dei Da Varano e concludere il tour alla Rocca del Borgia con il Terziero di Muralto, mentre i Tamburini Emma Magini, settimo stendardo, erano nel punto di partenza e arrivo al Sottocorte Village. L’associazione turistica “Pro Camerino” – ufficio Iat ha accolto i tanti partecipanti, che hanno trascorso una domenica all’insegna del divertimento all’aria aperta, complice il sole. “È stata una bella vetrina per la Corsa alla Spada e Palio, che tornerà a maggio in tutto il suo splendore”, ha commentato la presidente Donatella Pazzelli, che ha ringraziato l’amministrazione per la bella opportunità, la Pro Loco per la preziosa collaborazione, le Clarisse di Camerino che hanno permesso di visitare le spoglie della Santa Camilla Battista Varano e tutti i volontari della famiglia della Corsa alla Spada e Palio, “sempre pronti a mettersi in gioco”.