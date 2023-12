Camerino Calcio nelle scuole: braccialetti biancorossi agli alunni. Auguri a tutti i sostenitori

Il Camerino Calcio in visita nelle scuole, e con il Natale è arrivato anche qualche regalo. Tra martedì e giovedì di questa settimana, gli alunni delle scuole locali hanno ricevuto una speciale visita da parte della dirigenza dell’Asd Camerino Calcio che ha voluto portare un messaggio di unione a sostegno della città e della comunità, regalando a tutti i bambini un braccialetto bianco e rosso con l’ormai conosciuto motto "Forza Camerino", inteso anche a dare coraggio a tutto il territorio. Dalle scuole dell’infanzia "Daniele Ortolani" e "L’Aquilone", e la scuola dell’infanzia "Maria Ausiliatrice", fino alle primarie e secondarie dell’Ugo Betti e Giovanni Boccati, la consegna dei braccialetti nelle scuole, ad opera di Mattia crescimbeni, Simone Eustacchi e Valetina Mastini della dirigenza, è stata ben accolta da tutto il personale scolastico, disponibilissimo e partecipativo. "Due righe speciali vanno spese per i protagonisti più piccoli di questa iniziativa, - spiega in una nota la dirigenza - tutti, dai più grandi ai più piccini, hanno recepito immediatamente l’intento comunitario e con la loro vivace e sincera partecipazione hanno loro stessi "fatto gruppo" sostenendo la città, contribuendo ad accendere la speranza per un futuro di unione e aggregazione". Il Camerino calcio non si ferma qui però, dato che entro gennaio vuole finire di consegnare oltre 3000 braccialetti, dopo già che lo scorso anno consegnarono le sciarpe a tutte le attività commerciali. Oltre a questo sono stati rinnovati tutti i gadget in vendita per tifosi, acquistabili agli impianti sportivi chiamando al numero 3296734832. Con l’occasione il Camerino Calcio ha inviato ai 58 soci, tutti i sostenitori, appassionati e chi presta volontariamente tempo e lavoro gli auguri di buone feste.