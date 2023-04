Camerino diventa ’Garderobe’: che gaffe

di Lucia Gentili

Camerino diventa "Garderobe" (camerinoguardaroba), tra i nomi delle città turistiche italiane riportate nella versione tedesca della nuova campagna di promozione "Open to meraviglia". Realizzata da ministero del Turismo ed Enit (Agenzia nazionale del turismo), con il contributo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del consiglio, la campagna che ha come testimonial la Venere-influencer continua davvero a stupire e far discutere. Dopo la Venere di Botticelli fotoshoppata, rivisitata in vari modi, che ha diviso il pubblico, dopo le polemiche sul fatto che il sito opentomeraviglia.it non fosse stato registrato e che nel video promo della campagna comparisse anche la Slovenia, adesso arriva la ciliegina sulla torta. I nomi delle città pubblicizzate sono stati tradotti in tedesco, con risultati esilaranti. Basti pensare appunto a Camerino. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ieri ha scritto in un post: "Nuova perla dal mondo Open to meraviglia. Sul sito ufficiale della campagna, nella versione tradotta in tedesco, camerino diventa garderobe, guardaroba, e così via. Alla fine questa campagna spiega benissimo il paese, va detto. Ma non in senso turistico".

Il sindaco dallo stesso cognome, Roberto Lucarelli, la prende con filosofia e rilancia: "Direi che dopo secoli di storia questa traduzione letterale è riduttiva per la città ducale. La vera traduzione sarebbe piuttosto "Tantaroba" per le numerose bellezze che possono essere ammirate dal turista che arriva da noi. Comunque, alla fine, anche questo è un modo per parlare di Camerino. Pensi che da ieri parecchie persone stanno cercando sui social la nostra città". Della serie, nel bene o nel male purché se ne parli. "Stiamo definendo proprio questi giorni il cartellone estivo, con tanti appuntamenti per attrarre visitatori".

Sorride della traduzione anche l’assessore al Turismo Silvia Piscini: "Garderobe forse perché per ogni stagione tiriamo fuori il meglio, e tra pochissimo vestiremo gli abiti medievali per la 42esima edizione della Corsa alla Spada e Palio che si terrà dal 15 al 28 maggio con il programma presentato venerdì in conferenza, che si può trovare già nei canali ufficiali della manifestazione. Quindi forse si voleva dire che Camerino è un guardaroba che tira fuori il meglio per ogni stagione".

Chissà però dove finirà il turista tedesco che, inserendo "Garderobe" sul navigatore, pensa di andare a Camerino. Un dubbio che non è rimasto a lungo sui social. Ieri pomeriggio il sito italia.it, con la traduzione in lingua tedesca, era inaccessibile. Disponibile solo la versione in inglese o in spagnolo. Ma mica con wardrobe o armario. In questo caso è rimasto il nome Camerino. Almeno.