Camerino dopo il terremoto: "Qui ho riaperto solo io"

Camerino (Macerata), 26 ottobre 2023 – Il tempo sembra essersi fermato a Camerino. A sette anni dalle scosse che hanno cambiato per sempre il volto di questa cittadina universitaria tra le montagne maceratesi, passeggiando per il centro si vedono ancora i cartelli del lontano 2016: la gara di tiro con l’arco che stava per iniziare, la stagione teatrale al teatro Filippo Marchetti con grandi nomi in cartellone.

Roberto Frifrì gestisce il ristorante «Noè errante», nel centro di Camerino (Calavita)

La vita si è fermata all’improvviso, quel 26 ottobre. Ma, se per anni "abbiamo sentito l’eco dei nostri passi rimbombare in un centro diventato un luogo spettrale", spiegano i residenti, oggi si sentono invece rumori dei tanti cantieri che sono partiti e le voci degli studenti universitari che sono tornati a stare in centro. Anche i residenti hanno iniziato a ripopolarlo: ma il numero non arriva a cento. E lì, tra le mura, c’è un ristorante aperto, "Noè errante", unica attività operativa del centro: la porta avanti da sedici anni Roberto Frifrì. "Odio lamentarmi, bisogna rimboccarsi le maniche e reagire".

Frifrì, com’è la situazione in centro a Camerino?

"Lavoro moltissimo. Tra operai dei cantieri, con cui ormai abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, e lauree, il ristorante è pieno quasi tutti i giorni".

Va avanti solo con loro?

"No no, ho anche avventori che vengono appositamente da fuori, clienti affezionati da Macerata o da Fabriano per esempio, clienti che però, devo dire, da soli non mi sarebbero bastati".

Dopo il terremoto il ristorante è stato aperto per qualche tempo fuori dal centro.

"Sì, ma laggiù, nell’area realizzata per le attività, non poteva funzionare. Appena ho potuto sono tornato in centro, nel ghetto ebraico, dov’ero sempre stato".

Quanto tempo trascorre nel suo ristorante?

"Sto qui dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 23 circa, dipende dalla giornata. Cucino tutto io. Nel pomeriggio faccio catering, a Muccia, in pratica sono sempre impegnato con il lavoro".

Dove abita?

"In una delle Sae (le casette d’emergenza in legno). La mia casa purtroppo era proprio sulle mura di Camerino e quel giorno di sette anni fa è crollata".

Una vita dura?

"Fino al 2016 questo era il paese dei balocchi, adesso si è trasformato in un ’non-luogo’. E il Sottocorte Village è una cattedrale nel deserto. Nonostante ciò, sono dell’idea che non possiamo e non dobbiamo lamentarci".

Perché?

"Perché dopo il terremoto del 2016 ad Amatrice ognuno ha perso qualcuno, chi la moglie o il marito, chi la figlia o il figlio, chi sorella o fratello. Come minimo, un amico o un’amica carissima. Qui noi invece dopo le scosse ci siamo contati e siamo tutti. Come possiamo pensare di lamentarci? È dura, certo, ma in qualche modo andiamo avanti".

In alto, dietro al bancone, Roberto ha appeso la sciarpa con scritto "Forza Camerino".

"Non dobbiamo mai smettere di sperare – dice ancora –, la nostra città tornerà a vivere, ne sono certo".