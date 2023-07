Camerino festival, ecco i Birkin Tree Arriva anche Sergio Cammariere

Parte domenica la maratona estiva del Camerino Festival, kermesse di musica internazionale giunta alla sua 37ª edizione che, fino al 14 agosto, offre un cartellone di grandi nomi, come il duo Musica Nuda, Sergio Cammariere Quartet, Francesca Dego e Francesca Leonardi, Barbican Quartet, Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini e Birkin Tree. Ad aprire la rassegna, domenica alle 21.30 alla Rocca d’Ajello, saranno proprio questi ultimi con il progetto "Song & amp; music from Ireland and Scotland". "La formazione, una delle più importanti realtà musicali italiane nell’ambito della musica irlandese – spiegano i promotori –, con 40 anni di attività, migliaia di concerti in Italia, Irlanda ed Europa, 6 dischi di successo all’attivo, porterà a Camerino l’ultimo lavoro ’4.0’. Lo spettacolo vedrà la presenza del cantante e chitarrista scozzese Tom Stearn". Vendita abbonamenti e biglietti Pro Loco Camerino al Sottocorte Village oggi e domani dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 13 o su ww.ciaotickets.com; nel luogo dello spettacolo dalle 19. Info 3312233904. Sabato intanto, alle 19, all’Accademia della Musica di Camerino ABF "F. Corelli" si esibiranno in concerto gli studenti che hanno partecipato allo stage dell’istituto musicale Nelio Biondi "Tutto Musica", percorso di approfondimento didattico in collaborazione col Camerino Festival. Sempre nell’ambito dei percorsi formativi in collaborazione con il Camerino Festival, giovedì 13 alle 21 e sabato 15 alle 18.30 all’Accademia si terranno i concerti degli allievi del "Camerino Saxophone Campus", percorso estivo di formazione promosso da "Adesso Musica".