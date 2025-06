Camerino Festival, viaggio musicale in sei tappe

"Un festival che comprende tutti gli stili musicali, dal jazz alla musica da camera, punto di riferimento della provincia e fiore all’occhiello della città". Con queste parole il sindaco Roberto Lucarelli ha aperto alla Rocca Borgesca la conferenza stampa di presentazione della 39esima edizione del Camerino Festival.

Gli appuntamenti: si parte parte giovedì 10 luglio al Convento dei Cappuccini di Renacavata con "Giullari di Dio", concerto dell’Ensemble Micrologus dedicato al Cantico delle Creature; venerdì 11 luglio alla Rocca Borgesca "L’anno che verrà", concerto dedicato a Lucio Dalla con la voce di Peppe Servillo; giovedì 17 luglio, ancora alla Rocca Borgesca, concerto funky, fusion e jazz di Vincen Garcia; mercoledì 23 luglio, all’Accademia della Musica ABF "F. Corelli", il Gomalan Brass Quintet si esibirà in "Made in Italy"; giovedì 31 luglio il Signum Saxophone Quartet alla Rocca d’Ajello; infine, il concerto barocco nella Basilica di San Venanzio di domenica 3 agosto.

La direzione artistica è affidata a Daniele Massimi di Musicamdo, a Francesco Rosati di Gioventù Musicale Italia sede di Camerino ed al maestro Vincenzo Correnti di Adesso Musica. "Il cartellone è un caleidoscopio musicale con artisti internazionali di vari generi, dal jazz al cantautorato italiano, che si esibiranno in alcuni dei luoghi più significativi di Camerino come il Convento dei Cappuccini e la stessa Rocca Borgesca", spiega Massimi. "Il festival è variegato, ma con un taglio ben preciso – prosegue Rosati –: esso sarà all’insegna della musica concepita in maniera rigorosa, scritta e arrangiata con consapevolezza".

Camerino Festival vuol dire anche formazione: "Il cartellone racchiude anche una parte didattica con master e campus formativi, che si terranno all’Accademia della musica ABF "Corelli" – così il maestro Correnti –: il primo stage, "Tutto Musica", è giunto alla 25° edizione e si terrà dal 7 al 12 luglio, con un concerto finale di ragazzi provenienti da tutta la Regione e non solo".

"Questa edizione è organizzata dall’associazione culturale Musicamdo, da Adesso Musica, dalla Gioventù Musicale Italiana sede di Camerino, dall’ABF Andrea Bocelli Foundation e naturalmente dal Comune di Camerino – così la moderatrice Donatella Pazzelli –: la rassegna vede inoltre il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Marche, dell’Università di Camerino, della Fondazione Carima e della Camera di Commercio delle Marche".

Gli eventi saranno tutti alle 21.15. I biglietti sono già in vendita online nel circuito online ciaotickets.com e dalla Pro Loco di Camerino. Info: www.camerinofestival.com, 3312233904 o info@camerinofestival.com.