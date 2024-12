Camerino-Potenza Picena. Lo scontro al vertice più atteso

Angelo Ortolani (foto), tecnico della Folgore Castelraimondo presenta questo turno del girone C di Prima categoria. Camerino-Potenza Picena: "È uno scontro al vertice tra squadre costruite per fare benissimo potendo contare su elementi di categoria. Non credo che possa finire in parità e dico 12". Folgore Castelraimondo-San Claudio: "Una partita impegnativa contro un avversario che ci tallona di un punto". Montecassiano-Portorecanati: "Il Montecassiano deve sfruttare il turno interno per rimanere nelle zone che contano contro un Portorecanati in ripresa". Montecosaro-Borgo Mogliano: "Il Montecosaro è una squadra in salute così come Mogliano, non escludo che possa finire in parità". Passatempese-Montemilone Pollenza: "Passatempo ha ottimi elementi ed è una squadra che deve pensare in grande e in casa è più temibile, credo che possa incamerare i 3 punti". Real Elpidiense-Belfortese: "Ecco una partita delicata: da un lato c’è la Belfortese che può contare su un buon organico e, dall’altra, una Real Elpidiense che esprime un buon calcio anche se la classifica non gli sta dando ragione. Sono squadre che puntano alla vittoria ed ecco che escludo il pareggio". Casette d’Ete-Urbis Salvia: "L’Urbis Salvia ha una buona rosa ma deve risalire la china e per questa ragione affronterà ogni gara per ottenere il massimo: X2". Elite Tolentino-Argignano: "L’Argignano si esprime meglio in casa, non sarà facile sul campo dell’Elite che ha anche una buona squadra. Inoltre i padroni di casa devono dare continuità: 1".