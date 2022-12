Camerino, presentato il libro "Studi storici per Sandro Corradini"

Diciotto saggi sulla storia dell’arte e del territorio camerinese, scritti da altrettanti autori legati in qualche modo a Camerino: questo è "Studi storici per Sandro Corradini", libro pubblicato in occasione dell’80° compleanno di don Sandro, che in Vaticano si è dedicato a studi agiografici in qualità di membro della Congregazione delle Cause dei Santi. "Come amministrazione – ha detto il sindaco Roberto Lucarelli – ringrazio don Sandro, che ha portato avanti quella cultura sana e buona tipica di Camerino". "Il contenuto del libro – ha proseguito Claudio Pettinari, rettore di Unicam – parte da ciò che don Sandro ha trasmesso con i suoi studi. Chi come me guarda alla cultura come strumento di crescita della città, dell’ateneo e del territorio, non può non guardare a ciò che è stato fatto da persone come don Sandro". Nella presentazione sono intervenuti Franco Gregori dell’arcidiocesi di Camerino, l’autore della pubblicazione Pier Luigi Falaschi e Giuseppe De Rosa, curatore della pubblicazione stessa. La chiusura dei lavori è stata affidata allo stesso don Sandro: "Ringrazio tutti coloro che hanno realizzato questo libro – ha dichiarato - ma anche tutti voi, perché lo storico non cerca la storia ma le storie, ed ognuno di voi è una storia, un anello di congiunzione col passato".

Alessio Botticelli