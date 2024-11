Camerino senza acqua per un guasto

Interruzione dell’acqua potabile a Camerino, a causa di un guasto all’acquedotto dell’Acquasanta l’altra notte. Tuttora gli operai stanno cercando di individuare il punto esatto interessato dalla rottura. Non si conoscono i tempi di ripristino. Si raccomanda dunque ai cittadini un utilizzo attento e prudente dell’acqua. L’Assm Spa di Tolentino ha comunicato che probabilmente il danno è in un tratto tra i territori di Bologna e Fiastra. L’interruzione dell’altra notte ha già abbasato i livelli dei serbatoi di Monte Coia (Fiastra), Monte Muccia (Camerino), Colle S. Benedetto, Bargotto e Cuccolo (Valfornace) con conseguenti disservizi che potranno interessare anche Camerino e Valfornace. Per ridurre al minimo i disagi sono stati attivati i servizi sostitutivi attraverso i trasporti con autobotti, alternandoli alla sosta del mezzo in stazionamento. Non sarà però possibile garantire un servizio continuo. In casi di necessità, l’Assm consiglia di recarsi alle fontanelle pubbliche.