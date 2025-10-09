Camerino svela il nuovo museo. Riapre il palazzo arcivescovile

Giovedì prossimo, dopo nove anni di chiusura, riapre il Palazzo Arcivescovile di Camerino, che ospita anche il Museo Diocesano Giacomo Boccanera. Il taglio del nastro sarà alle 10, in piazza Cavour. A seguire, i presenti potranno partecipare a una visita guidata attraverso le nuove sale del museo, scoprendo il percorso espositivo ripensato per valorizzare le collezioni. La riapertura della sede episcopale coinciderà anche con l’inaugurazione degli uffici di consulenza di Banca Mediolanum, che occuperanno parte dell’ampia zona commerciale affacciata sulla piazza.

Il patrimonio esposto nel museo racconta la ricchezza culturale e spirituale del territorio: dalle suggestioni trecentesche della scultura raffigurante Sant’Anatolia del Maestro dei Magi di Fabriano alla finezza rinascimentale dell’Annunciazione di Luca Signorelli, fino alla drammaticità del Crocifisso ligneo di Lucantonio di Giovanni Barberetti e alla forza teatrale della Conversione di San Paolo del Baciccio. Accanto a questi, la Madonna in trono col Bambino di Giovanni di Piermatteo Boccati e l’Apparizione della Madonna con il Bambino a San Filippo Neri di Giovan Battista Tiepolo mostrano come Camerino sia sempre stata capace di dialogare con i grandi protagonisti della pittura europea, dal Medioevo al Barocco.

"Il nuovo allestimento, che accompagna i visitatori dai dipinti su tavola agli affreschi, dalle tele alle sculture, fino alle oreficerie e ai paramenti sacri, non è solo una sequenza di capolavori, ma un invito a riscoprire la bellezza come forza che unisce e rigenera – ha detto l’arcivescovo Francesco Massara -. Il mio augurio è che questo museo sia uno spazio di incontro e di dialogo, un segno concreto di come la cultura e la fede insieme possano essere strumenti di rinascita". Alle 18, nella basilica di San Venanzio, l’Orchestra di fiati Insieme per gli altri si esibirà in un concerto di solidarietà, il cui ricavato sarà interamente devoluto ai progetti della Caritas diocesana.