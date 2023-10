"Camerino: un ateneo a dimensione di studente"

Viaggio a Camerino, gli studenti universitari hanno scelto un ateneo a dimensione di studente, che offre i giusti servizi. Lo sottolinea Nicolò Palombi (nella foto), rappresentante degli studenti al Senato Accademico Unicam: "Chiaramente dopo 7 anni dal terremoto la situazione non è ancora semplice, di certo non siamo ai livelli di vita sociale di un grande centro come Roma, ma le attività hanno ripreso il loro ritmo nella vita notturna. Camerino offre insieme all’università un ambiente sicuramente a dimensione di studente, che permette di impegnarsi e contemporaneamente divertirsi, fornendo i giusti servizi agli studenti, come certificato ormai da anni anche dalle classifiche Censis".