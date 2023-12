Camerino unita a Macerata: "Accorpamento: idea solo per il fantadiocesi"

"Un accorpamento delle diocesi? Questo è come il fantacalcio, dove ognuno si può divertire ma non si vincono né il campionato né la Champions". Con una ironica metafora calcistica, il vescovo Nazzareno Marconi mette a tacere alcune voci insistenti, secondo cui sarebbe stato deciso di accorpare la diocesi di Camerino con quella di Macerata, e Fabriano con Jesi. I Patti Lateranensi firmati nel 1929 dal cardinale Gasparri e da Mussolini prevedevano, all’articolo 16, che le due parti contraenti procedessero "a una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle province dello Stato". E all’articolo 17: "La riduzione delle diocesi sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti (...) in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle province". Da allora, questi articoli sono rimasti per lo più inapplicati, , cominciando proprio da Camerino, dove nel 1938 il vescovo Ettore Fronzi rinunciò alla sede e si ritirò, e al suo posto fu nominato un successore. Oggi le voci tornano a ipotizzare l’accorpamento di Macerata con Camerino, ma si tratta solo di "sogni forse per qualcuno, incubi per qualcun altro, senza alcun fondamento" assicura Marconi, che è tra l’altro è presidente della Conferenza episcopale marchigiana. "L’arcivescovo di Camerino, Massara, e io collaboriamo in moltissime attività, e ognuno di noi rimarrà al suo posto".

Paola Pagnanelli