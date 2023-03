Cameyi senza giustizia Nuovo rinvio in tribunale

Sono passati 13 anni da quando una ragazzina 15enne sparì nel nulla. Otto anni dopo, i suoi poveri resti furono trovati vicino all’Hotel House, e da allora non riesce a partire il processo. L’imputato è in Bangladesh, e notificargli atti e citazioni è un’odissea di cui non si vede la fine. Anche ieri l’udienza preliminare – la terza – è stata rinviata: se ne riparlerà a luglio. Cameyi Mosammet viveva ad Ancona, andava a scuola, usciva con le amiche e amava lo sport. Si era legata a un ragazzo, Monir Kazi, bengalese come lei, residente all’Hotel House. La mattina del 29 maggio 2010, Cameyi andò da lui a Porto Recanati. Da quel giorno, nessuno la vide più. L’inchiesta della procura di Ancona finì nel nulla e il ragazzo tornò in Bangladesh. A marzo del 2018 le ossa di Cameyi furono trovate vicino al palazzone. Dopo la nuova inchiesta della procura di Macerata, Kazi è stato accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Un anno fa, per lui si era tenuta la prima udienza davanti alla corte d’assise, ma i giudici rilevarono che la notifica del processo non era stata fatta bene, e il procedimento tornò indietro. A novembre si è tenuta una seconda udienza preliminare, ma la notifica non era ancora corretta. Ieri, alla terza udienza preliminare, è emerso che l’ambasciata italiana in Bangladesh ha notificato l’avviso a Kazi solo il 25 marzo, troppo tardi, e non lo ha identificato con un documento: ancora tutto da rifare. Il giudice Claudio Bonifazi ha dovuto fissare l’ennesima udienza preliminare al 12 luglio. L’avvocato Marco Vannini, parte civile per l’associazione Penelope, ha espresso il suo sconcerto per il modo di operare dell’ambasciata, insieme con l’avvocato Luca Sartini, che assiste i familiari della ragazzina.

p. p.