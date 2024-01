Camilla Ruffini in tv subito dopo Fiorello: "Fin da piccola volevo fare la cantante"

E subito dopo il programma condotto da Fiorello ha cantato la maceratese Camilla Ruffini a "E viva il videobox", il programma della Rai che racconta l’Italia dei mille talenti offrendo la possibilità di farsi conoscere a cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni genere. "Ho inviato alla redazione Rai – racconta la ventenne Ruffini, studentessa al secondo anno di Mediazione linguistica – un video con le mie performance e mi hanno invitata a registrare l’esibizione andata in onda pochi giorni fa". In questa occasione la giovane ha presentato una sua canzone. "Di solito – racconta – si propongono delle cover, io ho scelto il mio brano inedito ’Mi dicono’ di cui ho scritto parole e musica al pianoforte, poi c’è stato un lavoro di arrangiamento e produzione". ll brano, dalla sonorità pop/acustico, prodotto da Andrea Mei per Potemkinstudio con cui Camilla sta lavorando al suo nuovo progetto musicale, vanta anche la partecipazione del chitarrista maceratese Nazzareno Zacconi. E adesso Ruffini attende con impazienza il 16 febbraio. "Quel giorno il video di questa canzone uscirà su tutte le piattaforme e su Youtube, così come il videoclip girato da ragazze maceratesi ’Le Trote produzioni’ nello studio Potemkinstudio". Ruffini sta coltivando un sogno. "Da piccola dicevo che da grande avrei fatto la cantante, poi è arrivato un periodo in cui ho capito che era un sogno tosto, che non era facile realizzarlo e mi sono demoralizzata perché troppo difficile. Negli ultimi anno ho dovuto imparare a sognare di nuovo perché tutto parte da dentro di me". A volte certi sogni si inaridiscono anche per lo scetticismo degli altri. "Finito il liceo linguistico – racconta Ruffini – mi è stato detto di scegliere qualcosa di sicuro piuttosto che inseguire la carriera di cantante, però adesso tutti apprezzano la passione che mi accompagna da sempre". In effetti il desiderio di cantare parte da lontano. "Ricordo che a 5 anni ho scritto la canzone ’Vorrei abbracciare la luna’ e da quel momento non ho smesso, nel frattempo ho iniziato a studiare canto e per 4-5 anni pianoforte. Da poco ho capito che nella vita devo fare musica e che la musica è la mia strada. E così ho colto al volo la possibilità di ’E viva il videobox’ e sono stata felicissima quando mi hanno invitata a Roma, è un altro tassello che si aggiunge nel mio percorso oltre alle mie varie esibizioni". Così Camilla si divide tra varie esibizioni e nel contempo sta organizzando dei nuovi live con chitarra e voce. "Da tempo mi sono messa sotto a lavorare con live e interpretazioni in vari live. In questi anni ho scritto molti brani musicali e il mio obiettivo è portarli avanti tutti così come ho fatto con "Mi dicono". Ho tante canzoni e voglio farle uscire dal cassetto".