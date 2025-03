Camino in fiamme nella casa disabitata

Qualcuno entra in una casa abbandonata nella città alta, accende il camino per scaldarsi e prende fuoco la canna fumaria.

I vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, l’altra notte, sono intervenuti in una casa che risulta essere disabitata e abbandonata da tempo in via del Pincio. Dalla ricostruzione fatta emerge che gnoti si sono intrufolati all’interno dell’abitazione e hanno acceso il camino probalimnete per scaldarsi viste le basse temperature delle ultime serate.

Ma nel giro di poco tempo dalla canna fumaria, probabilmente inutilizzata da tempo e sporca, è partito l’incendio. E nel frattempo chi era entrato dentro ha pensato bene di darsi alla fuga, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Sul posto i pompieri hanno domato l’incendio e hanno messo in sicurezza il camino e l’abitazione, invasa dal fumo. Circoscritti sono stati i danni provocati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri per risalire a chi si è intrufolato all’interno dell’abitazione abbandonata provocando l’incendio.

Chiara Marinelli