Camion cisterna pieno di gpl si ribalta: strada chiusa per ore

Un camion cisterna pieno di gpl si è rovesciato, e per risollevarlo è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco specializzata dall’Aquila. L’allarme è arrivato intorno alle 15.45 da una zona fuori Montecassiano, località Palazzetto. L’autocisterna di una ditta di Falconara, che trasportava il combustibile, si è rovesciata all’altezza di una curva, che ha sbilanciato il carico pesante facendo appoggiare su un fianco. Il conducente ha subito chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono accorsi, e mentre si controllava che la cisterna non avesse perdite la strada è stata chiusa, essendoci comunque sempre il pericolo di scoppi. Accertato che non c’erano fuoriuscite di Gpl, è stata allertata la squadra abruzzese specializzata per questo tipo di interventi: con un macchinario specifico, i pompieri sono arrivati in serata e hanno vuotato la cisterna del liquido, travasandolo all’interno di una cisterna sana, poi quella che si era rovesciata è stata bonificata affinché eventuali residui di combustibile diventassero inerti e non più pericolosi, e solo a quel punto è stato possibile sollevare il mezzo e rimetterlo in carreggiata. L’operazione – decisamente complessa – ha richiesto diverse ore.

(foto Calavita)