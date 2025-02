Camion cisterna si ribalta. Trasportava un carico di liquami

Un camion cisterna carico di liquami si è ribaltato, ieri intorno alle 14.30 lungo la strada 77, all’altezza dell’Abbadia di Fiastra a Tolentino. Il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è uscito di strada. Il mezzo si è rovesciato finendo nella scarpata. La squadra di Macerata dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza il camion e monitorato eventuali fuoriuscite di liquidi, mentre un’altra cisterna ha provveduto al travaso del carico.

Il conducente è stato affidato alle cure del 118, ma sarebbe rimasto illeso. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi, che ha richiesto l’intervento dei colleghi forestali per i dovuti accertamenti. La viabilità è stata interrotta, con la chiusura della strada in entrambe le direzioni, per la durata delle operazioni di messa in sicurezza e pulizia stradale.