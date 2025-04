Camion del Cosmari contro il guardrail

Camion del Cosmari fuori controllo in superstrada finisce sulla carreggiata opposta, dopo aver sfondato il guardrail. Il conducente, un 45enne, finisce all’ospedale. Chiuso lo svincolo della Valdichienti per Sforzacosta per consentire le operazioni di messa in sicurezza. È il bilancio di un incidente, le cui cause sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, avvenuto nella prima mattinata di ieri, poco prima delle 7.30, nel tratto compreso tra Corridonia e Sforzacosta. Il camion delle nettezza urbana, che procedeva in direzione monti, ha fatto un salto di carreggiata, dopo aver urtato il guardail, finendo sulla corsa in direzione mare. L’autista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.