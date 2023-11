Camion divorato dalle fiamme: salvi i due a bordo

Camion a fuoco e completamente incenerito dalle fiamme che hanno anche danneggiato parte della vegetazione e degli arredi del giardino di una casa adiacente il luogo dell’incendio. I vigili del fuoco di Civitanova sono intervenuti con tre mezzi – due camion e una campagnola – per spegnere il rogo, che ha avvolto l’autocarro.

Nessun ferito, né intossicato e i danni riguardano soltanto il veicolo, che è stato completamente distrutto, e poi bisognerà fare anche i conti delle conseguenze subite dal proprietario della villetta. È successo ieri pomeriggio torno alle 15 lungo la strada comunale San Gaetano, dentro la campagna civitanovese e che collega il quartiere di Santa Maria Apparente a Civitanova Alta.

Probabilmente per problemi legati a una avaria, le fiamme si sono sprigionate dal motore del camion e lo hanno avvolto. I due che erano a bordo sono scesi dall’abitacolo, mettendosi in salvo a distanza e chiamando i soccorsi mentre le fiamme bruciavano il mezzo e tutto quello che c’era a bordo, attrezzi per il giardinaggio. Una grossa colonna di fumo si è sollevata in cielo, visibile da tutta la città. Il fuoco ha fatto presto a consumare il veicolo e a propagarsi verso la vegetazione della scarpata e ad aggredire anche parte delle piante, degli arredi e qualche elemento dell’illuminazione che si trovavano oltre la recinzione di una abitazione lungo la strada. Per spegnere le fiamme i pompieri hanno scaricato schema ad alta espansione. Pochi i problemi al traffico visto cha la strade non è molto frequentata.

l. c.