Camion giù dal ponte, autista in codice rosso

di Gaia Gennaretti

Perde il controllo del camion e vola giù dal ponte. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 5.30. Un uomo del ‘59, trasportato in codice rosso a Torrette, era alla guida di un camion frigo Mercedes Actros e stava transitando sul ponte dell’Intagliata della strada "Septempedana", quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è volato giù. Partito all’alba da Forlì, avrebbe dovuto consegnare, come primo scarico della giornata, frutta, verdura e pesce nel punto vendita Coop di via Virgilio di San Severino. Per questo, una volta superato il ponte e procedendo in direzione Castelraimondo, il 64enne avrebbe dovuto svoltare in via Settempedana e proseguire nel percorso urbano. Tuttavia, a quanto pare per un colpo di sonno, l’autista ha perso il controllo del mezzo (di proprietà di una cooperativa specializzata nella logistica e nel trasporto agroalimentare di Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna) che è rimasto prima sospeso nel vuoto dopo aver sfondato la balaustra in ferro posta a protezione del ponte per poi volare giù nel vuoto per 6 metri. Fortunatamente, vista l’ora, al momento dell’incidente non stavano transitando pedoni sul marciapiede. Per l’uomo si è tenuto il peggio. I soccorsi sono stati immediati: i vigili del fuoco hanno estratto l’autista dal mezzo che poi è stato affidato alle cure del 118. Una volta stabilizzato è stato trasferito in eliambulanza a Torrette di Ancona in codice rosso. In ogni caso, nonostante le sue condizioni siano serie, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il camion è stato recuperato da due autogru del soccorso stradale Fratelli Zallocco di Loreto. Sul posto anche la polizia locale per regolamentare la viabilità. La strada è stata parzialmente riaperta al traffico solo nel pomeriggio, dopo oltre 12 ore di lavoro. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri, i carabinieri forestali del comando stazione di San Severino, la Croce Rossa Italiana e gli addetti dell’Anas. I tecnici della società che gestisce le strade si sono messi subito al lavoro per le opportune verifiche del ponte. Grossi disagi alla viabilità per tutta la giornata, con modifiche alla circolazione anche in alcune vie del centro. Subito informato dell’accaduto sul posto si è recato il sindaco, Rosa Piermattei, insieme agli assessori Jacopo Orlandani, Sara Clorinda Bianchi e Paolo Paoloni.