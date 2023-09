Camion sbanda a Cingoli, finisce nel fosso e perde 200 polli

Camion sbanda e perde il rimorchio che finisce nel fosso: oltre duecento polli, diretti allo stabilimento Fileni di Cingoli, finiti sul campo mentre alcun esemplari sono rimasti schiacciati. È accaduto ieri mattina alle 11 sulla Provinciale 502 Cingolana ma i lavori per la rimozione e messa in sicurezza sono proseguiti per diverse ore con la strada chiusa per oltre cinque ore. Siamo poco sopra lo svincolo Jesi Ovest della superstrada Ss76 al confine tra il territorio jesino e quello di Cingoli. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Jesi e di Ancona arrivati con l’autogru, la Polstrada di Ancona, la polizia locale di Jesi e personale dell’Ast di Ancona per il controllo veterinario degli animali da recuperare, la maggior parte dei quali sono sopravvissuti all’impatto. Un intervento particolarmente complesso che ha richiesto la chiusura della strada e poi il senso unico alternato. L’intervento si è concluso alle 18. I vigili del fuoco in particolare hanno provveduto alla messa in sicurezza mentre un privato ha rimesso in carreggiata il rimorchio contenente e gabbie per i polli, rimorchio che era finito nel fosso liberando così gli animali. Illeso il conducente dell’autoarticolato.

Sara Ferreri