Camion si ribalta in un campo

Stava effettuando le operazioni di scarico d’un quantitativo di letame che, caricato sul cassone del suo camion, avrebbe voluto depositare sul terreno di cui è proprietario quando, per cause in via di accertamento, il pesante mezzo si improvvisamente rovesciato sul fianco destro, nel podere adiacente alla strada comunale di Apiro in località Ca’ di Tosti. L’uomo, un apirano, è riuscito a saltare via dal posto di guida della cabina, cadendo nella parte sinistra del campo. L’incidente si è verificato ieri mattina verso mezzogiorno. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento apirano e un’unità della Piros. L’infortunato lamentava dolori al torace e alla schiena, quindi con l’ambulanza della Piros è stato trasportato all’ospedale "Carlo Urbani" di Jesi per essere sottoposto ad accertamenti. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il camion.

g. cen.