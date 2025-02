Camion va fuori strada e finisce contro un albero

Camion finisce fuori strada. È successo ieri pomeriggio, lungo la provinciale 127 che collega San Severino e Tolentino. L’incidente, avvenuto probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, ha provocato l’uscita di strada del mezzo pesante che ha terminato la propria corsa con la fiancata contro un albero. Il veicolo appartiene a un’impresa edile e verrà recuperato con l’ausilio di una gru di una ditta specializzata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di San Severino e della Polizia Locale di Tolentino per gestire la viabilità e garantire la sicurezza delle operazioni. La strada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora, con deviazioni per consentire agli automobilisti di raggiungere entrambe le località. Chi proveniva da San Severino in direzione Tolentino, ha dovuto percorrere la SS 361 Septempedana in direzione Passo di Treia e svoltare a Rocchetta. Chi da Tolentino era diretto a San Severino ha dovuto transitare per la località di Cantagallo.