Camioncino rimane bloccato. Recuperato dai vigili del fuoco

È servito l’intervento dei vigili del fuoco, ieri attorno all’ora di pranzo, per togliere d’impaccio un camion frigo rimasto bloccato a Porta Montana, in centro storico a Macerata. L’inconveniente si è verificato attorno a mezzogiorno, quando il ragazzo alla guida del mezzo è entrato in centro storico da via Mozzi, per poi proseguire lungo via del Convitto e provare a immettersi sulla strada attorno alle mura in direzione di viale Trieste. Ma evidentemente all’autista (forse tratto in inganno dalle indicazione del navigatore) erano sfuggiti i limiti di ingombro segnalati dai cartelli in quella parte del centro storico, così si è accorto fuori tempo massimo che il suo camioncino era troppo grande per attraversare Porta Montana.

E proprio mentre il guidatore provava con una manovra piuttosto complicata a uscire dall’impasse, il mezzo si è rotto, impedendo al giovane di tornare sui suoi passi. Ormai, non c’era più verso di spostare il camioncino. Con il mezzo bloccato, sono stati allertati gli agenti della municipale, che sono arrivati in soccorso dell’autista. Non essendoci la possibilità di spostare il mezzo in altro modo, è partita attorno alle 13 la chiamata ai vigili del fuoco, che però in quel momento erano impegnati in un altro intervento. Così si è dovuto aspettare un po’ e nel frattempo la polizia locale ha provveduto a dirottare il traffico in vicolo degli Orti e da qui verso piazza Mazzini, mentre un secondo camion frigo si è fermato appena fuori da Porta Montana per caricare la merce rimasta sul mezzo bloccato e proseguire con le consegne. Poco prima delle 14 sono arrivati i vigili del fuoco, che con un loro mezzo hanno agganciato il camion frigo, trainandolo a ritroso lungo via del Convitto e via Mozzi, fino ad arrivare ai Cancelli. Un’operazione che ha richiesto un po’ di tempo, con la circolazione che è rimasta momentaneamente bloccata. Una volta arrivato ai cancelli, il camion frigo è stato caricato su un carro attrezzi e portato via.