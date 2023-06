Camionista, elettricista e ragioniere part-time

Centro per l’impiego di Tolentino. Impresa di costruzioni cerca un camionista in possesso di patenti cat.: CE. (codice offerta 410811, scadenza 16 giugno). Impresa di lavorazioni stradali cerca un asfaltista preferibile con patente C. Sede di lavoro: San Severino e cantieri vari (codice offerta 6949, scadenza 17 giugno). Azienda settore impiantistica cerca un elettricista e un termoidraulico esperti; si valutano anche apprendisti alla prima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 12224, scadenza 17 giugno). Ente di formazione cerca una ragionierea part time con esperienza maturata in altri enti di formazione, in particolare nella rendicontazione di attività formative. Sede di lavoro: Matelica (codice offerta 310450, scadenza 17 giugno). Curriculum a: [email protected] inserendo il codice offerta.