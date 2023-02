Camionista perde il controllo e butta giù la recinzione di una casa

Un camionista moldavo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la recinzione di una casa, all’angolo tra via D’Annunzio e via Aleramo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18.45 e ha creato qualche disagio alla viabilità visto l’orario di punta e il tratto di strada che porta all’ospedale di Civitanova. Ma per fortuna non ci sono stati feriti. Però il danno all’abitazione è stato serio, con vari mattoni caduti e una recinzione distrutta. Tanto che la circolazione è stata interrota e deviata dopo il pronto intervento della Polizia stradale di Civitanova. Il camion è rimasto bloccato perché, nell’impatto, si è rotto l’impianto frenante. In questo caso è arrivato il soccorso stradale per risolvere nel minor tempo possibile la questione. Per ripristinare il tutto ci sono volute circa due ore: solo alle 21 la situazione è stata risolta.