Cammina col passeggino, pedone investito

Un uomo è stato investito da un’autovettura sabato, verso la mezzanotte, in via Campo Sportivo a Recanati, vicino al parcheggio del Centro Città 2.0, all’altezza dello sgambatoio per cani. La dinamica è tutta da ricostruire. L’uomo, un giovane padre, stava scendendo a piedi, spingendo un passeggino, per raggiungere il parcheggio dove aveva lasciato la propria autovettura. Il figlio, fortunatamente, in quel momento era in braccio alla mamma che lo seguiva dietro. L’auto proveniva in discesa dalla rampa del vecchio campo sportivo: imboccata la curva, che conduce verso via campo Boario, la conducente dell’autovettura non è chiaro se sia finita sopra il marciapiede, dopo aver perso il controllo del mezzo, o se il pedone stesse sul bordo dello stesso, quindi lungo la carreggiata. Sarà la polizia stradale, intervenuta in un secondo tempo sul posto, a stabilire quanto accaduto. L’uomo è stato urtato dal mezzo ed è finito a terra trascinando nella caduta anche il passeggino, fortunatamente vuoto. Nell’urto il pedone ha riportato diverse lesioni ed è rimasto a terra, anche se sempre cosciente, sino all’arrivo dell’ambulanza del 118. Una volta stabilizzato sul posto, e prestate le prime cure, i sanitari lo hanno poi trasportato all’ospedale di Civitanova per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

Asterio Tubaldi