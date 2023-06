’Cammina insieme a noi’ per sconfiggere la fibromialgia

Ci sarà domani a Porto Recanati l’iniziativa "Cammina insieme a noi", organizzata dall’Associazione Fibromialgia Italiana, che si prefigge di far conoscere questa sindrome poco conosciuta al grande pubblico. La partenza sarà alle 10.30 da via della Repubblica, davanti alla pineta Volpini, per continuare su viale Europa, via Falcone e Borsellino, via Marinai d’Italia, via I Maggio, via Lepanto, via Palestro, via Paradiso Azzurro, piazza della Marina, piazza dell’Approdo, piazza delle Vele e viale della Montecatini. Questo per poi arrivare al parco dell’Amicizia, dove i partecipanti si fermeranno per fare un piccolo ristoro con pranzo al sacco e attività ludiche. L’adesione alla manifestazione, che vede il patrocinio del Comune, è gratuita. Il tutto terminerà alle 17. In caso di pioggia, la camminata verrà rinviato. Per info: 3405292000 oppure 3475921731.