Camminata condivisa a Tolentino

Oggi, dalle 10 alle 13, camminata condivisa "Tolentino passeggiando tra visioni e storie", targata Visione Sibillina. Questa nuova passeggiata è ispirata al nuovo libro di Andrea Mosca "Tolentino Via Vai", che in questo nuovo secondo volume esplora l’odonomastica dei quartieri fuori le mura. Partecipa anche lo stesso autore, che svelerà la storia dei personaggi a cui sono intitolate le vie e le piazze della nuova zona di espansione della città. Il percorso si snoda dalla via antistante l’ospedale fino al nuovo circolo tennis, dove al termine i partecipanti potranno degustare un aperitivo. Il ritrovo è in via Nicola Ciarapica qualche minuto prima delle 10.