Camminata di solidarietà

Macerata
CronacaCamminata di solidarietà
24 set 2025
ENNIO ERCOLI
Cronaca
Raccolti fondi per l’associazione "Attivamente Alzheimer", 140 i partecipanti

Il gruppo dei partecipanti alla «Camminata metabolica»

Nella giornata mondiale dell’Alzheimer a Civitanova 140 persone hanno partecipato sul lungomare alla "Camminata metabolica", organizzata dall’associazione Attivamente con la presidente Barbara Mazzoli, avvalendosi dell’esperienza di Giordano Perini dell’omonima realtà associativa. "Un evento volto alla sensibilizzazione in tema di prevenzione – ha spiegato Mazzoli – perché un sano stile di vita contribuisce a contrastare due dei fattori di rischio per l’insorgenza della malattia, ossia la sedentarietà e l’isolamento sociale. Per questo è stata promossa tale attività fisica, insieme a tante persone che hanno mostrato di condividere lo stesso sentire". L’iniziativa è stata finanziata dagli sponsor e l’intero ricavato delle iscrizioni è andato all’associazione Attivamente Alzheimer che lo destinerà alla copertura delle spese per attività rivolte alle persone con demenza ed ai loro familiari, attività che sono per loro totalmente gratuite. Al termine la dinamica presidente Mazzoli ha ringrazio tutti i presenti tra cui le autorità, il sindaco Ciarapica, il neurologo Luigi Chiaramoni e tutti i rappresentanti degli enti, delle associazioni e delle istituzioni socio sanitarie, nonché tanti volontari e amici dell’associazione che hanno partecipato alla giornata con entusiasmo.

Ennio Ercoli

