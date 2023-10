Camminata naturalistica da Villa Fermani

Camminata naturalistica domani (alle ore 15) da Villa Fermani. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del progetto "Macerata e Corridonia insieme 2023", finanziato dai comuni di Corridonia e Macerata e dalla Regione Marche. Si tratta infatti di una manifestazione realizzata anche in collaborazione con l’asd "Green Nordic Walking", dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps, dalla Polisportiva Acli Macerata e dal comitato provinciale dell’Us. Acli di Macerata. "Vuoi fare attività fisica? Ami stare in compagnia? Ti piace stare all’aria aperta?". È questo l’invito degli organizzatori della manifestazione che è aperta a persone di ogni età e che è abbinata ad un evento plastic free. È consigliabile indossare un abbigliamento con calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua mentre per iscriversi occorre inviare un messaggio al numero: 393.9365509 indicando il proprio nome e cognome.