Camminata per aiutare l’Oncologia

Una camminata all’aria aperta per la salute, per il benessere mentale e per la solidarietà. Domenica 21 aprile, alle 9.30, al parco ex Balilla, va in scena l’appuntamento con la seconda edizione di "Pensati guarita". Una camminata metabolica ad offerta, il cui ricavato sarà donato al reparto di Oncologia dell’ospedale di Civitanova Alta. L’evento, che sarà un momento di socializzazione a scopo benefico, è organizzato da Walk Active by Diet Moving, una associazione nata per promuovere uno stile di vita sano e il benessere fisico e mentale, e Camminata Metabolica Civitanova Marche. Si consiglia di portare l’acqua, un tappetino e un plaid. Alla fine della camminata per la solidarietà è previsto un omaggio di ringraziamento per tutti coloro che hanno preso parte all’evento. Per prenotazioni delle cuffie per ascoltare la musica e per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 320-2312538 oppure 351-6479821.