Camminata per la vita. Si parte domenica

Torna la Camminata per la vita, la manifestazione che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale e favorire autocoscienza responsabile dei ragazzi alla guida equilibrata. L’appuntamento è domenica alle 8,30 in piazza del Popolo, a San Severino, per i preparativi e la distribuzione della maglietta (che va prenotata) con la scritta "Mai più fiori schiacciati sulla strada". La camminata inizierà poi alle 9 e si svilupperà lungo via Battisti, Matteotti, Mazzini, San Michele, Colotto, Taccoli fino al piazzale Scuriatti. Sono circa 6 chilometri, le strade saranno chiuse al traffico e saranno previste anche due soste da dedicare alla riflessione. È consigliabile avvertire della partecipazione e prenotare la maglietta al numero 339.3757465 di Giammario Borri. Le t-shirt possono essere ritirate anche allo Scrigno della gioia sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Gaia Gennaretti